قائد القوات الجوية الإيراني: قتل ترامب لن يكون كافيا للانتقام لسليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، يوم الاثنين، إن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لن يكون كافيا للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتيل بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق، فجر الجمعة الماضية.



وأضاف حاجي زاده في تصريحات صحفية، أثناء مراسم تشييع سليماني في طهران، أن ”الثأر لدماء سليماني، هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة وبالكامل“.

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وتابع: ”الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق أربعة صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني“.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة الماضية، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من العسكريين، فيما توعدت طهران بأنها سترد ”بشكل قاس“ على عملية الاغتيال.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي أدى، صباح الاثنين، صلاة الجنازة على جثمان قتلى الغارة الأمريكية.