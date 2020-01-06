مليشيا إيران تخلي مواقعها ومقراتها في البوكمال السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أخلت المليشيات الموالية لإيران، الإثنين، مقراتها في مدينة البوكمال السورية، الواقعة على الحدود مع العراق، وبدأت الانتشار في البساتين الواقعة على ضفة نهر الفرات.



وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان: تحسبا للقصف الذي تتعرض له المواقع التي تتبع للمليشيات الموالية لإيران في سوريا، قامت هذه المليشيات بالانتشار في البساتين على ضفة نهر الفرات بينما أبقت عناصر حراسة على مقراتها.

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وبين أنه رصد في 4 يناير/كانون الثاني الجاري، تحليق طائرات مسيرة مجهولة في أجواء مدينة البوكمال بريف دير الزور، فيما أطلقت المليشيات الموالية لإيران المتمركزة في محيط مدينة البوكمال والمنطقة الحدودية مع العراق نيران رشاشات ثقيلة.

كما أكد المرصد أنه لم ترد معلومات إضافية حول ما إذا كانت تلك الطائرات تحمل ذخيرة أو استطلاعية لمتابعة قادة تلك المليشيات.

وشن الجيش الأمريكي، الأسبوع الماضي، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك أسفرت عن مقتل 25 مسلحا