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ألمانيا تؤكد على أن التهديد بفرض عقوبات على العراق لن يجدي نفعا

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اليمن العربي - متابعات خاصة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

ألمانيا تؤكد على أن التهديد بفرض عقوبات على العراق لن يجدي نفعا

الخليج 365 - متابعات خاصة

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، يوم الاثنين، إن التهديد بفرض عقوبات على العراق ”لن يجدي نفعا“، وذلك بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن بغداد قد تتعرض لعقوبات ”لم يروا مثلها من قبل مطلقا“، إذا أجبرت القوات الأمريكية على المغادرة.

 

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وقال ماس لإذاعة ”دويتشلاند فونك“ العامة: ”لا أعتقد أن إقناع العراق بالتهديد سيجدي وإنما بالحوار“.

 

وأضاف الوزير أن ألمانيا ستبحث مع بريطانيا وفرنسا اتفاق إيران النووي، يوم الاثنين، وسترد الدول الثلاث هذا الأسبوع على إعلانات إيران الأخيرة بشأن الاتفاق.

 

وكانت إيران أعلنت، يوم الأحد، أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم، لتتخذ بذلك خطوة أخرى في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية الست في عام 2015.

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