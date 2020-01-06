صحيفة سعودية تكشف أسرار السفاح المقنع الذي ارتكب أكثر من 90 جريمة قتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

كشفت صحيفة سعودية، يوم الاثنين، أسرار ”سفاح مقنع“ ارتكب أكثر من 90 جريمة قتل وسلب في 9 مدن بالمملكة، قبل أن تؤيد محكمة استئناف، حكما بقتله وصلبه.



ووفق صحيفة ”عكاظ“ اليومية، فإن محكمة الاستئناف في منطقة الجوف شمال غرب السعودية، أيدت الحكم بحق ”السفاح المقنع“ بعد ”ثبوت إدانته بما نسب إليه من أعمال حرابة وإفساد في الأرض من خلال سطو مسلح في مدن عدة“.

وأشار قرار المحكمة إلى أن ”السفاح البالغ من العمر 35 عاما وهو مواطن، نفذ عشرات من عمليات السلب وسرقة السيارات، وإطلاق النار على دوريات الأمن، وأصاب اثنين من رجال الأمن، ومقيما سودانيا توفى لاحقا متأثرا بجراحه، فضلا عن انتهاكه عرض ابنة شقيقته“.. وفق “إرم نيوز“.

واعتبرت المحكمة أن ”ما أقدم عليه من جرائم خطف وسلب وسرقة وتهديد وسطو مسلح، انتهاك لحرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة وضرب من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادًا“.

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وحسب ”عكاظ“، أدين الجاني ”بـ20 دليلا وقرينة، وثبت للمحكمة أنه أطلق النار على رجلي أمن في أثناء تأديتهما عملهما، عمدا وعدوانا، كما أدين بالسلب المسلح باستخدام الرشاشات، ولبسه الأقنعة والقفازات بقصد التخفي في مواقع الجريمة، وقطعه الطريق وترويعه الآمنين، وأدين أيضا بسرقة عدد من السيارات واستخدامها في جرائم السطو المسلح“.

وقررت لجنة من 3 قضاة، معاقبة المدان بتنفيذ حد الحرابة في حقه، واقترحت الدائرة القضائية تنفيذ حكم القتل والصلب في مكان عام بحقه، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا واجب النفاذ ولا عفو فيه، وفق المصدر ذاته.

وقالت الصحيفة إنه ”طبقا للحيثيات، فإن السفاح درج على تنفيذ جرائمه بمعدل جريمة إلى جريمتين في اليوم الواحد وبالسيناريو نفسه، باستخدام رشاش، وبمعية ابن خالته، وهو شاب يعاني إعاقة كان يتولى قيادة السيارات ويشارك في عمليات إجرامية، وواجه المصير نفسه“.

وأشارت إلى أنها ”حصرت أكثر من 90 عملية سطو مسلح أدين فيها الجاني، خلاف عمليات تهريب وترويج المخدرات وسلب مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، أبرزها الجنسية الباكستانية والهندية والسيرلانكية والمصرية والسودانية، ونفذ عملياته الإجرامية في مناطق ومدن عدة، منها المدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، وتيماء، وأملج، وقرى مجاورة“.

وبينت أن ”السفاح“ سلب من ضحاياه ”مئات الآلاف من الريالات، خلاف أجهزة الجوالات والسيارات ومقتنياتهم الشخصية، وكان يحمل سكينا ورشاشا بشكل مستمر“.