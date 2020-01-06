شكرا لقرائتكم بكاء مر.. شاهد خامنئي يذرف دموعه فوق جثة سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بكى المرشد الإيراني، علي خامنئي الاثنين، بينما كان يئم آلاف المشيعين، الذين تعالت أصواتهم بالصراخ والعويل، في صلاة الجنازة على قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني الذي قتل مع 4 ضباط إيرانيين آخرين، بالإضافة إلى قادة في الحشد الشعبي العراقي، في غارة جوية أميركية ببغداد، فجر الجمعة

وأمّ خامنئي صلاة الجنازة في جامعة طهران على جثمان سليماني الذي قُتل الجمعة في العراق.

وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، عندما أقام المرشد الأعلى الصلاة في حدود الساعة 9,30 (06,00 ت غ) قبل مغادرة المكان.

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وخلال الصلاة، تقطع صوت خامنئي، وسمع وشوهد يبكي، ثم يعود ليكمل الصلاة، قبل أن تقاطعه الدموع مجددا.

ومعروف أن سليماني كان من المقربين جداً من المرشد الإيراني، قبل أن تستهدفه طائرة أميركية مسيرة، في حرم مطار بغداد، آتياً من سوريا.

يذكر أن مسؤولين عراقيين كانوا أكدوا أن جثمان القائد الإيراني، تحول إلى أشلاء إثر الغارة، لافتين إلى أنه تم التعرف على الجثة في عين المكان من خلال الخاتم الذي كان يرتديه.