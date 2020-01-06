بعد احتضان الحسين لـ سليماني.. رواد تويتر يعيدون نشر «المسيح يحتضن ترامب»

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعبيرية تظهر احتضان المسيح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد انتشار صورة تضمنت رسماً للإمام الحسين بن علي - رضي الله عنه - وهو يحتضن قاسم سليماني، بعد اغتياله الجمعة الماضية.

وأغتيل سليماني وعدد من مرافقيه، فجر الجمعة الماضي، في غارة أمريكية باستخدام طائرة مسيّرة، بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.

ونشر رواد مواقع التواصل صورة المسيح وهو يحتضن ترامب، حيث ربطوها بصورة الحسين وهو يحتضن سليماني والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للمرشد الإيراني، علي خامنئي.

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واعتقد الكثير من النشطاء أن ترامب نفسه هو من قام بنشر صورته مع المسيح، إلا أنه تم التأكد من أن الصورة نشرتها صفحة مزيفة على موقع "فيس بوك" بإسم "تيفاني ترامب" وذلك في أبريل من عام 2017، حيث أثارت حينها جدلاً واسعاً.

وأثارت صورة الإمام الحسين مع سليماني جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث أكد الرواد أنه لا يجوز الربط بين الشخصيتين خاصة وأن الجنرال الإيراني كان مسئولاً عن الكثير من العمليات التي استهدفت المنطقة وأسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، خاصة في سوريا والعراق.

وتعهدت إيران بالانتقام لمقتل قاسم سليماني، حيث توعدت الولايات المتحدة بالرد على عملية الاغتيال باستهداف 35 موقعاً للقوات الأمريكية في المنطقة.