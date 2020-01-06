إحدى أكبر الجنائز في التاريخ.. ملايين الإيرانيين يودعون قاسم سليماني في جنازة مهيبة.. وخامنئي يبكي

شيّع الملايين من الإيرانيين قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني، اليوم الإثنين، في جنازة كبيرة وصفتها وسائل إعلامية بأنها أحد أكبر الجنائز في التاريخ.

وأغتيل سليماني وعدد من مرافقيه في ضربة أمريكية باستخدام طائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق، يوم الجمعة الماضي.

وشهدت شوارع العاصمة الإيرانية طهران حشود غفيرة من الإيرانيين الذين حرصوا على تشييع جثمان سليماني، منددين بالضربة الأمريكية.

وقالت وسائل إعلامية إن جنازة سليماني هي الأضخم التي تشهدها إيران منذ جنازة قائد الثورة الإيرانية آية الله الخميني.

Advertisements

وحضر مراسم الجنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني، ورئيس البرلمان علي لاريجاني.

وأفادت وسائل إعلامية بأن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية ونائبه صالح العاروري وصلا إلى طهران للمشاركة في التشييع.

وصلى خامنئي صلاة الجنازة على جثمان سليماني ومرافقيه، وسط بكاء من المرشد الإيراني.

وقبل ساعات من انطلاق الجنازة، تعهد قائد فيلق القدس الجديد بالحرس الثوري، إسماعيل قاآني، بمواصلة مسيرة سليماني، مضيفاً: "عزاؤنا الوحيد طرد أمريكا من المنطقة".