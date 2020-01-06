سحب سيارة عالقة في الثلوج على طريق عام القموعة الشنبوق

عملت ​جرافة​ تابعة ل​وزارة الاشغال​ العامة على سحب ​سيارة​ كانت ​الثلوج​ احتجزتها على طريق عام ​القموعة​ الشنبوق في محلة عين الجوزة.

وجدد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة ​جرد القيطع​ اعالي عكار خالد ديب، دعوته السائقين الى تجنب سلوك الطرق الجبلية على ارتفاع 1400 متر وما فوق، بسبب ارتفاع سماكة الثلوج وتكون الجليد بفعل تدني ​درجات الحرارة​ ولا سيما ليلا ومع ساعات الصباح الاولى.



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