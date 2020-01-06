حسن يعقوب لحسان دياب: شكل بشجاعة قبل الزلزال الكبير

أكد رئيس حركة النهج، النائب السابق ​حسن يعقوب​، على ان الرد الحتمي على مقتل سليماني له مدى استراتيجي واسع، وان التركيز على الاهداف الاميركية في المنطقة سيشرك الكثير من الاطراف في المواجهة.

واعتبر يعقوب أمام وفود بقاعية زارته في دارته في ​بدنايل​، أنه "ورغم ان ​اسرائيل​ كانت المشجعة الدائمة على التصعيد ضد محور ​المقاومة​ الا ان قساوة المواجهة وخطورتها ستقلب المعادلة وستتحول اسرائيل الى كابح للتصعيد وداعي لضبط النفس لكنها لن تبقى خارج الصراع"، مؤكدا أن قرار تصويت البرلمان ​العراق​ي على خروج الاميركيين من العراق يعتبر "بداية مرحلة الخروج من كل المنطقة لكن المخاض سيكون عسيرا والصراع دامي".

ودعا يعقوب الرئيس المكلف ​حسان دياب​ لأن يحسم تشكيلة ​الحكومة​ بسرعة بخلفية عقله العلمي والمستقل والشجاع، طالباً من القوى المعتادة على ​المحاصصة​ "تخفيف الضغط عن دياب وتغيير اسلوبهم القديم لان ​لبنان​ يمر في اخطر مرحلة من تاريخه فارحموه قبل الزلزال الكبير الذي سيغير وجه المنطقة".