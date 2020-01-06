مصطفى حمدان يحذر من الاستمرار في تأخير صدور مراسيم تأليف الحكومة

حذر امين الهيئة القيادية في حركة المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الاستمرار في تأخير صدور مراسيم تأليف ال​حكومة​ العتيدة استناداً للواقع الاقليمي المتردي، واعتبر انه لا يجوز بتاتاً ان يبقى اللبنانيين تحت تأثيرات المنخفضات الجوية والسياسية ب​تأليف الحكومة​ يوماً تفركشوا ويوماً لم يتفركشوا والمقايضة بتشكيل حكومة تحت عناوين إختصاصية مذهبية مستترة، واقع مخيف سياسي امني اقتصادي اجتماعي، أصبح على قاب قوسين أو أدنى، وطرح خطير يهدد استمرارية وجودية وطننا وطناً نهائياً لكل المواطنين اللبنانيين.

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