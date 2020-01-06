مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروج مخدرات في الشويفات

اشارت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى انه بناءً على معلومات توافرت لدى ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص بترويج ​المخدرات​ على متن ​سيارة​ من نوع هيونداي لون نبيذي في محلة ​الشويفات​، وبعد عملية رصد دقيقة تمكنت قوة من المفرزة من توقيفه، وتبيّن انه يدعى: م. د. (مواليد عام 1994، فلسطيني) وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات.

وذكرت انه ضُبط بحوزته 17 كيساً من النايلون تحتوي على مادة الهيرويين وحبوب مخدّرة، وقد اعترف بما نُسب إليه، والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.