عبدالله: المستلزمات الطبية لن تبقى متوفرة قريبا

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبد الله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من جديد، نعلن وقوفنا إلى جانب ​المستشفيات​ والجسم الطبي والجهاز التمريضي والعاملين في القطاع الاستشفائي، لأن استمرارية ​القطاع الصحي​ وقدرته على تأمين ​الأدوية​ و​المستلزمات الطبية​ المطلوبة للعناية بالمواطنين المرضى لن تبقى متوفرة قريبا"، متسائلا "أين ​الحكومة​ من هذا؟ أولم تنته مفاوضات المحاصصة؟".

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