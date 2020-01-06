النشرة: كتابة عبارات "مش دافعين"على أبواب المصارف في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن عن قيام ناشطين في حراك صيدا ليلا بكتابة (مش دافعين)على أبواب عدد من ​المصارف​ في ​مدينة صيدا​ وذلك تعبيرا عن استيائهم من ​سياسة​ المصارف تجاه المودعين .

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