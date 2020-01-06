افادت ​غرفة التحكم المروري​ بإعادة فتح الطريق من كورنيش_المزرعة باتجاه تقاطع مارالياس مقابل صيدلية مازن، و​حركة المرور​ طبيعية في المحلة يذكر انه تم قطع السير ليل امس وتحويله الى الطرقات الفرعية المجاورة بسبب انخساف الطريق في المحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح الطريق من كورنيش_المزرعة باتجاه تقاطع مارالياس مقابل صيدلية مازن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.