ابوالحسن: إستعدوا لحكومة مقنعة بوجوه إختصاص إستعدوا لحكومة الغرق والإفلاس

قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إستعدوا ل​حكومة​ مقنعة بوجوه إختصاص، إستعدوا لحكومة الغرق والإفلاس، إستعدوا لحكومة حصرية الحقائب لبعض المذاهب وحكومة الإستئثار ودلع التيار البارع بتمرير الصفقات والسمسرات، إستعدوا لحكومة الإستنزاف والإستفزاز التي ستضع ​لبنان​ امام المأزق الكبير وبئس المصير، اي إنقاذ هذا وأي إصلاح ؟".

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