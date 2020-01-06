موزعو الغاز ينفذون اعتصامًا احتجاجيًا أمام شركة الغاز في القصيبة

نفذ موزعو الغاز في منطقة النبطية اعتصامًا احتجاجيًا امام شركة الغاز في القصيبة بعد تقليص الشركة الكمية التي كانت تسلم لهم.
وعمد المحتجون الى اقفال الشركة رفضًا لعدم تسليمها الغاز الطبيعي لهم اضافة الى ان الكمية التي تسلم لهم لا تسد حاجة السوق.
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