موزعو الغاز ينفذون اعتصامًا احتجاجيًا أمام شركة الغاز في القصيبة

نفذ موزعو الغاز في منطقة ​النبطية​ اعتصامًا احتجاجيًا امام شركة الغاز في ​القصيبة​ بعد تقليص الشركة الكمية التي كانت تسلم لهم.

وعمد المحتجون الى اقفال الشركة رفضًا لعدم تسليمها ​الغاز الطبيعي​ لهم اضافة الى ان الكمية التي تسلم لهم لا تسد حاجة السوق.