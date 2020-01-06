الخارجية السعودية: ندين الهجوم على قوات أمريكية شمال كينيا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية شمال كينيا، ما أدى لمقتل وجرح أمريكيين.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية لوكالة واس، على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة، ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأميركية حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
يذكر أنه كان الجيش الأميركي قد أكد مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.
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