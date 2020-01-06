الخارجية السعودية: ندين الهجوم على قوات أمريكية شمال كينيا

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية شمال ​كينيا​، ما أدى لمقتل وجرح أمريكيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية لوكالة واس، على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية كينيا الصديقة، ضد جميع مظاهر ​العنف​ و​الإرهاب​ و​التطرف​، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللولايات المتحدة الأميركية ​حكومة​ وشعبًا، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

يذكر أنه كان الجيش الأميركي قد أكد مقتل جندي أمريكي واثنين من المتعاقدين، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.