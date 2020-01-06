عطالله ردا على جنبلاط: كل المشكلة يا من ستمتنع انه ستتشكل الحكومة بدونك وهنا تكمن مشكلتك

اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على تصريح رئيس الحزب التقدمي النائب السابق ​وليد جنبلاط​، الى ان ‏"تجارة ​العقارات​ هي عمل شريف أما سرقة العقارات فيتقنه بعض المحاضرين بالعفة، ونحن ننتظر ممن سيمتنع إتحافنا بإنجازاته هو المتحدث اليوم عن الفشل" .

ولفت عطالله الى ان "كل المشكلة يا من ستمتنع هي أنك كنت دوماً جزءاً لا يتجزأ من الحكومات، واليوم تحاول التسلل لكنك لم تفلح وستتشكل ​الحكومة​ بدونك وهنا تكمن مشكلتك".