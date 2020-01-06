اشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غسان عطالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردا على تصريح رئيس الحزب التقدمي النائب السابق وليد جنبلاط، الى ان "تجارة العقارات هي عمل شريف أما سرقة العقارات فيتقنه بعض المحاضرين بالعفة، ونحن ننتظر ممن سيمتنع إتحافنا بإنجازاته هو المتحدث اليوم عن الفشل" .
ولفت عطالله الى ان "كل المشكلة يا من ستمتنع هي أنك كنت دوماً جزءاً لا يتجزأ من الحكومات، واليوم تحاول التسلل لكنك لم تفلح وستتشكل الحكومة بدونك وهنا تكمن مشكلتك".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله ردا على جنبلاط: كل المشكلة يا من ستمتنع انه ستتشكل الحكومة بدونك وهنا تكمن مشكلتك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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