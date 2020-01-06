خارجية الصين ترفض تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق

انتقدت وزارة الخارجية ​الصين​ية ​الولايات المتحدة​ قائلة إنها تعمق التوتر في ​الشرق الأوسط​ بسبب التدخل العسكري، وذلك في إطار مواجهة بين ​واشنطن​ وطهران. وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ في إفادة ​صحفية​، إن "بكين تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة". وأوضح قنغ، تعليقا على تهديد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بفرض ​عقوبات​ على ​العراق​، إن "الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات". وكان ترامب هدد مساء أمس الأحد، بفرض عقوبات على ​بغداد​ بعدما طالب ​البرلمان العراقي​ ​القوات​ الأمريكية بمغادرة البلاد. مضيفا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع لواشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.

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