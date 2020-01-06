الحلف الأطلسي يعقد اجتماعا استثنائيا للسفراء الاثنين حول الأزمة بين واشنطن وطهران

يعقد ​حلف شمال الأطلسي​ اجتماعا استثنائيا الاثنين على مستوى السفراء لمناقشة ​الأزمة​ بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​، وفق ما أفاد متحدث باسم الحلف وكالة "فرانس برس". واوضح المتحدث إن "الأمين العام للحلف ​ينس ستولتنبرغ​ قرر عقد اجتماع لسفراء دول حلف الأطلسي بعد أن ناقش الأمر مع الحلفاء".

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