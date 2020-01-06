مجلس خبراء القيادة في ايران: نحذر القوات الأميركية في المنطقة بأنها ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا

حذر مجلس خبراء ​القيادة​ في ​ايران​ ​القوات الأميركية​ في المنطقة بأنها "ستواجه قريبا مستنقعا قاسيا"، وذلك ردا على اغتيال ​اللواء​ ​قاسم سليماني​.

واشار مجلس خبراء القيادة الى انه على القوى الثورية بالعالم الإسلامي الاستعداد لاخراج القوات الاميركية من المنطقة. واكد ان ايران لن تبقى صامتة في وجه العدوان وسنضرب بقوة كل من يهدد مصالح الأمة الإسلامية.

واشار تعليقاً على اغتيال قاسم سليماني الى ان البداية كانت بيد الأعداء لكن النهاية ليست كذلك، وكما قال آية الله خامنئي فالانتقام سيكون شديداً وإيران لن تكون البادئة بالحرب ابداً.