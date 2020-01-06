ترامب يهدد بفرض "عقوبات كبيرة" على العراق.. ادفعوا لنغادر

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب عاد إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا

وأبلغ ترامب الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية "آير فورس وان"، عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أن الولايات المتحدة لن تترك العراق إلا إذا دفعت الحكومة العراقية تكلفة القاعدة الجوية الأميركية هناك.

وقال ترامب: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".

وأوضح أنه إذا طالب العراق برحيل القوات الأميركية ولم يتم ذلك على أساس ودي، "سنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها من قبل مطلقا. ستكون عقوبات إيران بجوارها شيء صغير".

وأضاف أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية لأن إيران قتلت أميركيين، مضيفا أن إدارته "قد تدرس" نشر معلومات استخباراتية تتعلق بعملية قتل سليماني.

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مقدم من يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي النمسا: الخضر يقررون تشكيل تحالف مع المحافظ سيباستيان كورتز وافق أنصار البيئة النمساويون على مشروع ائتلاف مع المحافظ سيباستيان كورتز ، ما أزال آخر عقبة أمام ولادة حكومة لا سابق لها، يقولون إنها ستكون "نموذجا" لأوروبا. وأيد 275 مندوبا لحزب الخضر خلال مؤتمر طارئ وفي أجواء حماسية الاتفاق الذي وقعته قيادتهم في الثاني من يناير-كانون الثاني مع حزب المحافظ كورتز ما يفتح أمامهم أبواب الوزارات للمرة الاولى. وقال فارنر كوغلر زعيم الخضر: "أوروبا تنظر إلينا وما نفعله مهم على مستوى القارة"، معبرا عن ارتياحه للتمكن من "الاستغناء عن الطاقة الأحفورية" وتحقيق "حياد الكربون". وهذه الاجراءات التي انتزعت من كورتز وأشادت بها المنظمات غير الحكومية "تبرر" بحسب الخضر التنازلات التي قدمت للمحافظين في مجالات أخرى. وأقر الخضر الذين سيحصلون على أربع وزارات مقابل عشر للحزب المحافظ، بأنهم توصلوا إلى أرضية مشتركة بعد صعوبات. وقالت بيرغت هيبن مسؤولة الحزب في فيينا: "يجب ألاّ ننسى أننا حزب حصل على 13.8 في المائة" من الأصوات. وصادق الخضر على تبني كورتز سياسة متشددة في قضايا الهجرة. وقالوا إنهم أرادوا ابداء "مسؤولية وواقعية" "لمنع كورتز من الحكم مجددا مع اليمين المتطرف ". وكان كورتز شكل حكومة مع اليمين المتطرف في ديسمبر-كانون الأول 2017، وانهار الائتلاف بعد 18 شهرا إثر فضيحة فساد تورط فيها نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه . وفي الانتخابات التشريعية المبكرة في سبتمبر-أيلول، حقق حزب كورتز فوزا عريضا حيث حصل على 37.5 في المائة من الأصوات. وفضل اليمين المتطرف الذي شهد تراجعا كبيرا العودة إلى المعارضة. ولم يكن كورتز بحاجة سوى لقوة اسناد للحصول على الأغلبية في البرلمان والعودة إلى منصب المستشار. وبدل مد اليد للاشتراكيين الديموقراطيين الذين حلّوا في المرتبة الثانية، بدأ مفاوضات توجت بداية العام باتفاق مع الخضر الذين حققوا تقدما بعشر نقاط. يشار إلى ان أنصار البيئة يحققون تقدما في ألمانيا. كما يشارك وزراء من الخضر في حكومات السويد وفنلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ. ومن المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين صباح الثلاثاء في فيينا أمام الرئيس ألكسندر فان دير بيلين القيادي السابق في حزب الخضر. Euronews (Ar)

فيديو: حرائق أستراليا تغيّر لون سماء نيو ساوث ويلز... كأنها جهنم! انقلب لون سماء نيو ساوث ويلز الأسترالية أحمرَ على خلفية استمرار حرائق الغابات بالقرب في الولاية، تحديداً في جبل كلايد. وفي تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط، للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات، التي تلتهم أنحاء واسعة من البلاد. وأخلى عشرات آلاف السكان بيوتهم هذا السبت في جنوب شرق أستراليا هربا من حرائق الغابات التي تفاقمت بسبب أحوال جوية كارثية. وتجاوزت الحرارة أربعين درجة مئوية، بينما تهب رياح عاتية تؤجج المئات من حرائق الغابات التي لم تتم السيطرة على معظمها بعد. وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز غلاديس بيريجيكليان في لقاء مع صحافيين: "بالنسبة للتوقعات وأسوأ السيناريوهات، التي قدمناها صباح اليوم السبت، يبدو أنها تتحقق للأسف". من جهته، أكد قائد فرق الإطفاء في الولاية نفسها شين فيتسيمونز أن "هذه الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة يفترض أن تستمر مساء". وسجلت في سيدني درجة حرارة قياسية ناهزت 49 درجة مئوية في بنريث الضاحية الغربية للمدينة، التي تضم أكبر عدد من السكان في أستراليا. وفي كانبيرا، بلغت درجة الحرارة 44 درجة، وهو رقم قياسي أيضا على حد قول الناطق باسم إدارة الأرصاد الجوية جوناثان هاو، الذي أكد أنّ الحرارة في المدينتين يمكن أن تسجل مزيدا من الارتفاع. من جهة أخرى، تهدد حرائق الغابات بانقطاع التيار الكهربائي في نيو ساوث ويلز بعدما تسببت بتدمير مركزين للكهرباء. وكتب وزير الطاقة مات كين في تغريدة أن الحرائق أدت إلى سقوط خطوط لنقل التيار في جنوب الولاية، متصلة بولاية فكتوريا المجاورة. ودعا السكان إلى خفض استهلاكهم للكهرباء و"وقف مضخات المسابح وإطفاء الأضواء في الغرف الخالية وتجنب استخدام الغسالات وآلات جلي الأواني". وأعلنت حالة الطوارئ في جنوب شرق أستراليا حيث أكبر عدد من السكان في البلد. وأصدرت السلطات أمراً الجمعة لنحو مائة ألف شخص بإخلاء ثلاث ولايات. وقال شين فيتسيمونز، قائد فرق الإطفاء: "شهدنا رحيل عشرات الآلاف من الأشخاص"، وأضاف: "رسالتنا هي أن نتأكد من إجلائكم أمس (الجمعة). الانتظار حتى اليوم يعني المجازفة، الانتظار لنصف ساعة أخرى يعني مجازفة أكبر". وأخلى السياح وسكان جنوب شرق البلاد مواقع الاصطياف أو منازلهم. وشهدت الطرق السريعة التي تربط المدن الساحلية بسيدني ومدن كبيرة أخرى ازدحاما كبيرا في حركة السير. Euronews (Ar)

شاهد: ابنة قاسم سليماني تناشد روحاني بالثأر لوالدها أظهر شريط فيديو تداولته وسائل الإعلام العالمية ابنة الجنرال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل في ضربة أمريكية استهدفت سيارة كان يستقلها بالقرب من مطار بغداد الدولي، وهي تتحدث إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وتطلب منه الثأر لوالدها. وزار الرئيس الإيراني حسن روحاني هذا السبت منزل الجنرال قاسم سليماني لتقديم العزاء، والتقى بابنة سليماني، زينب سليماني، التي سألت الرئيس: "من يثأر لأبي؟" مطالبةً: "أريد أن تأخذوا بثأر أبي". وتقول وكالة أسوشييتد برس إن روحاني تعهد بالانتقام، وقال لزينب سليماني "لا تقلقي بشأن ذلك". وكان يُنظر إلى قاسم سليماني على أنه العقل المدبر للاستراتيجية الأمنية الإقليمية لإيران، وتعهدت طهران بالانتقام الشديد في أعقاب اغتياله، وهو ما يثير المخاوف بانفلات الأوضاع في المنطقة وزيادة منسوب التوتر. وقضى في الغارة الجوية، إضافة إلى سليماني، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وعناصر آخرين من الحشد. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO أربعة أسئلة وأربع إجابات توضح قرار البرلمان العراقي عن القوات الأجنبية Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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وفي وقت سابق، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة سترد سريعا و"ربما بطريقة غير متناسبة" إذا هاجمت إيران أي فرد أو هدف أميركي.

وقال ترامب على "تويتر": "هذه المنشورات الإعلامية تمثل إشعارا للكونغرس الأميركي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أميركي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل وربما بطريقة غير متناسبة. مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك".

وتأتي تهديدات ترامب بعد إعلانه أن الولايات المتحدة حددت 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش إذا استهدفت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني.

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اغتالته أمريكا ومقتله ينبأ بحرب عالمية ثالثة .. من هو قاسم سليماني؟

مقدم من أخبارك.نت

وقال ترامب على "تويتر": "إيران تتحدث بجرأة شديدة بشأن استهداف أصول أميركية محددة للرد على قتل سليماني".

وأضاف ترامب أن بلاده "حددت 52 موقعا إيرانيا" وأن بعضها "على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة وبقوة كبيرة".

وتابع: "الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى!"، مشيرا إلى أن الأهداف المحددة تمثل 52 أميركيا احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.