شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب: تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة يدفع عجلة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بما أعلنت عنه الحكومة بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ملف المصانع المتعثرة ومبادرات الصناعة والإسكان لحل المشاكل، متابعاً: إننا نفتقد من الوزارات والهيئات المستقلة متابعة القرارات التى تتخذ ولا تنفذ، وقال فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن تشكيل رئيس الوزراء لهذه اللجنة يعتبر أمر إيجابى، ونتمنى تفعيل اللجنة لكى تقوم بدورها فى متابعة حصر المصانع القادرة على دفع عجلة الانتاج، بحيث يتم ترشيحها للبنك المركزى لكى يتابعها، بالإضافة إلى متابعة باقى المصانع لكى تدخل للإنتاج.

وأضافت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، أن تشكيل هذه اللجنة سيؤدى إلى تشجيع أصحاب المصانع القادرين على التحول للإنتاج لكى يستفيدوا من مبادرة البنك المركزى لتدوير عجلة الانتاج.

وتابع السيد، أن البنك المركزى قدم مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة وبقيمة 50 مليار جنيه للسياحة وبقيمة 50 مليار جنيه للتطوير العقارى.

ولفت إلي أن مشكلة المصانع المتعثرة قائمة منذ عام 2011 ، حيث تم إغلاق هذه المصانع نتيجة لكثرة المطالب الفئوية وارتفاع أسعار الطاقة وتعثر أصحاب المصانع فى دفع ما عليهم من ديون مستحقة لدى البنوك، الأمر الذى أدى لتقلص منتجات هذه المصانع، مما جعلنا نستوردها من الخارج.

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وأكد حسن السيد، أن آلاف الشباب كان يعمل فى هذه المصانع ، وكان يمثل مصدر دخل لأسرهم، إلا أنه أصبح بعد ذلك مصدر عبء على أسرهم بعد إغلاق هذه المصانع وارتفاع الأسعار.