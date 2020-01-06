شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تواجه الحكومة بـ6 طلبات إحاطة الأسبوع المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، 4 اجتماعات الأسبوع المُقبل، تناقش خلالها 6 طلبات إحاطة، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، وانتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت، وانتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر فى السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة، وتصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبى زعبل، والنادى الرياضى للشركة. ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة التى ستناقشها اللجنة: طلبا الإحاطة المُقدمين من النائبين طارق متولى ونانسى نصير، بشأن مستحضرات التجميل المغشوشة والتى يتم تصنيعها فى مصانع "بير السلم" باستخدام مواد كيميائية محظورة، ووضع علامات تجارية مُقلدة عليها وطرحها بالأسواق بأسعار رخيصة باحثين عن مكسب سريع على حساب صحة المواطنين، ما يتطلب رقابة فاعلة على عملية تصنيعها وبيعها خارج الصيدليات .

طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى، بشأن انتشار العدسات اللاصقة المغشوشة والبيع عن طريق سوق الإنترنت وما تسببه من القضاء على تجارة استيراد العدسات الأصلية حيث إنها لا تخضع لأى رقابة وتزيد من نسبة الغش التجارى وتمثل تهديدا للاقتصاد القومى وتضر بصحة الإنسان .

طلب الإحاطة المُقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن انتشار طفايات الحريق مجهولة المصدر فى السوق المصرية ومخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وغياب الرقابة، وما أدت إليه من عدم فاعلية مكافحة حوادث الحريق واتساعها فى مصر وخاصة داخل المصانع والمناطق التجارية .

طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضوان الزياتى، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبى زعبل، والنادى الرياضى للشركة، ما تسبب فى خسائر هائلة للدولة وتضرر أهالى المنطقة من تصفية النادى الرياضى الذى كان متنفسا رياضيا واجتماعيا لأهالى المنطقة.

طلب الإحاطة المُقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن السياسات والممارسات الخاطئة التى يقوم بها رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات والتى تؤدى بالشركة إلى الانهيار والتى من بينها صرف أموال الدولة على مشاريع وهمية دون دراسات جدوى حقيقية، ما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى ويهدم أحد ركائز صناعة الملح فى مصر .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صناعة البرلمان" تواجه الحكومة بـ6 طلبات إحاطة الأسبوع المقبل.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.