القائد الجديد لفيلق القدس: سنتخذ العديد من الخطوات لطرد أمريكا من المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ):

جدد قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني اليوم الاثنين التعهد بالثأر لقائد الفيلق قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في قصف استهدفه بالعراق.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول :"نتعهد بمواصلة طريق ونهج الشهيد سليماني بنفس الحزم ... وسنتخذ العديد من الخطوات لطرد أمريكا من المنطقة".

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بدوره، اعتبر قائد القوات الجوية الفضائية التابعة للحرس الثوري أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يكون كافيا للثأر" لسليماني .

ورأى أن "الثأر لدماء سليماني هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة بالكامل"، مشددا على "ضرورة كف شر أمريكا عن الشعوب المظلومة في المنطقة".

وتشارك حشود ضخمة من أهالي طهران في مراسم تقام في العاصمة الإيرانية لتشييع سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي قُتل معه في نفس القصف.