إغلاق 20 منشأة طبية مخالفة في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

شنت الإدارة العامة للعلاج الحر والتراخيص بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتورة نهال مصطفي مديرة إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة، حملة على المراكز الطبية والمعامل وعيادات الأطباء الخاصة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة المفروضة من قبل الوزارة والتي تهدف للحفاظ على حياة المرضى.

أسفرت الحملة عن غلق 5 مراكز طبية و10 عيادات خاصة و5 معامل وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية التي أقرتها الوزارة لتحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى داخل المؤسسات الطبية الخاصة.

جاءت الحملة في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية والعلاجية بالمحافظة.