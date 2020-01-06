عبر ميناء الإسكندرية.. دخول سيارات بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي عن 13 ألف و267 سيارة، بينهم 10 آلاف و950 سيارة ملاكي، و2317 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار، فضلًا عن 895 رسالة قطع غيار سيارات.

وأوضح بيان صادر عن جمارك السيارات بالإسكندرية، اليوم الاثنين، أن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال ديسمبر بلغ حوالي 5 مليارات و385 مليون و249 ألف جنيه.

وحصلت جمارك السيارات بالإسكندرية ضرائب ورسوم جمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات عن تلك السيارات وقطع الغيار تقدر بحوالي حوالى مليار و787 مليون و119 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر ديسمبر حوالي مليار و757 مليونا و539 ألف جنيه.