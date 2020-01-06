قوات "حكومة الوفاق" تنشر فيديو للحظة استهداف طلبة الكلية العسكرية بطرابلس

نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فايز السراج فيديو، قال إنه يوثق لحظة استهداف الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام في ليبيا السبت، أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شن غارة جوية على الكلية العسكرية بطرابلس، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين طلبة الكلية، فيما أعلنت قيادة عملية "بركان الغضب" التي تديرها حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن مقتل 28 شخصا جراء قصف لطيران أجنبي استهدف الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس.

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والأحد قالت وسائل إعلام أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 30، حيث ذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 شخصا.