أردوغان يعلن رسميا تحرك قوات الجيش التركي إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن جنود بلاده بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
جاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع قناني "سي إن إن" و"دي" المحليتين.
وأكد أردوغان عدم انزعاج بلاده من إدانة السعودية لقرار إرسالها قوات إلى ليبيا. مضيفا "لا نقيم وزنا لإدانتها"، بل نحن من ندين إدانتها.
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