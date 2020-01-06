في مباراة بين عصابات المخدرات داخل سجن بالمكسيك...16 قتيلا بسبب خلاف على ضربة جزاء (فيديو) !

شهدت مباراة لكرة القدم مقتل 16 لاعبا بسبب الخلاف حول ركلة جزاء، رغم كونها مواجهة ودية أقيمت احتفالا برأس السنة. وأقيمت المباراة داخل أحد سجون المكسيك، بين عصابات المخدرات المتواجدة داخل السجن، بحسب تقارير صحفية. وبسبب الجدل حول صحة ركلة جزاء، قام الجميع بسحب الأسلحة النارية وإطلاق النار، وتبع ذلك أعمال شغب. ونجح الحرس الوطني ومسؤولو السجن في إيقاف الشغب عقب ثلاث ساعات من اندلاعه، متسببا في مقتل 16 وإصابة خمسة سجناء أخرين بجروح خطيرة. Advertisements وعثرت قوات أمن السجن على 77 كيسا من الماريغوانا ومنشارا وثلاثة أزواج من المقصات، وتسعة هواتف نقالة وزجاجة من المشروبات الكحولية. وقال وزير أمن ولاية زاكاتيكاس المكسيكية، إسماعيل كامبيروس هرنانديز، إن بعض الضحايا أصيبوا بطلقات نارية، بينما تعرض آخرون للطعن والضرب بآلات حادة.

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