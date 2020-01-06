مصرع 4 وإصابة 21 آخرين في اندلاع حريق شمالي بولندا

أفادت وسائل إعلامية في بولندا اليوم الاثنين بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة 21 آخرين جراء اندلاع حريق في مستشفى صغير شمال البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق اندلع ببلدة "شويانيتسي" الشمالية، مشيرة إلى أن القتلى جميعهم من المرضى وأن المصابين بينهم أحد رجال الشرطة. مشيرة إلى أن القتلى جميعهم من المرضى وأن المصابين بينهم أحد رجال الشرطة.

ولم تتضح أسباب اندلاع الحريق حتى الآن، إلا أن بعض التقارير ترجح أن يكون قد نجم عن سيجارة مشتعلة.

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