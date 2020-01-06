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أطباء يحذرون من الاستهانة بالشخير

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يعاني كثير من الناس من الشخير، وهو بنظر البعض لا يعدو كونه حالة مزعجة، ولكن أطباء من ألمانيا حذروا، مؤخرا، من أن الأمر أكثر من ذلك.

وحذرت الجمعية الألمانية لطب وأبحاث النوم من الاستهانة بالشخير، باعتباره ليس مجرد ظاهرة مزعجة فحسب، وإنما قد تنذر بمشاكل صحية خطيرة

أيضا.

وأوضحت الجمعية أن الشخير يدق ناقوس الخطر عندما يكون مصحوبا بانقطاع النفس أثناء النوم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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وقالت الجمعية إن الشخير، المصحوب بانقطاع النفس أثناء النوم، ينذر بالإصابة باضطرابات القلب أو السكتة

الدماغية أو التوقف المفاجئ للقلب.

 وأشارت الجمعية إلى أن هناك عوامل عدة تؤدي إلى المعاناة من الشخير، مثل البدانة وتعاطي المشروبات الكحولية، وانقطاع الطمث لدى النساء، بالإضافة إلى تضخم اللوزتين وارتخاء عضلات الحنك والأورام الصغيرة.

ودعت الجمعية إلى ضرورة استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن العلاج يتمثل في ارتداء قناع تنفس أثناء النوم.

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