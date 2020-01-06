أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن ضمان السلام والاستقرار في الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ودعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، إلى عدم إساءة استغلالالقوة، وحضت الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس.
من جهة أخرى، علقت وزارة الخارجية الصينية على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، مؤكدة أن الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات.
يأتي ذلك، بعدما هدد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفًا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك.
وقال ترامب الأحد: "لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها".
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تدعو واشنطن لعدم إساءة استغلال القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.