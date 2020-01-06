اليابان تؤكد نشر قوات دفاعية في الشرق الأوسط

جدّد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
ودعا آبي في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب المزيد من التصعيد، وفق ما نقلت "رويترز".
وأعلنت الحكومة اليابانية أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دورياتإلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90 % من وارداتها من النفط الخام.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات على العراق، وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية المغادرة، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية هناك.
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