القوات البرية الروسية تتسلم معدات عسكرية جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركبات القتال للمشاة "بي إم بي-3" مع وحدة قتالية غير مأهولة "إيبوخا" ومركبات "بي إم بي-2" مع المقصورة القتالية "بيريجوك" ستدخل الخدمة بالقوات البرية الروسية العام الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن مجموعة من مركبات دعم الدبابات "بي إم بي تي" (تيرميناتور)

ستسلم لوحدات القوات البرية الروسية هذا العام أيضا.



يشار إلى أن مركبات المشاة "بي إم بي" خضعت لتحديث كبير بهدف زيادة قدراتها النارية، كما أن الوحدة القتالية غير المأهولة "إيبوخا" تتسلح بمدفع عيار 57 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 وذخيرة تتألف من 2000 طلقة.



ولفتت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية للأنباء إلى أنه من السمات المميزة للمقصورة القتالية الجديدة "بيريجوك" وجود منظومة "كورنيت" من 8 صواريخ، بالإضافة إلى مدفع آلي 30 ملم. أما "بي إم بي تي" "تيرميناتور"، فهي مركبة مجنزرة متعددة الأغراض محمية بشكل كبير للدعم الناري مزودة بأسلحة قوية وأجهزة حديثة للتحكم بإطلاق النار وقادرة على المناورة بشكل جيد. وهي قادرة على تدمير الأهداف المدرعة الخفيفة والدبابات ومركبات القتال للمشاة والمروحيات وطائرات العدو المنخفضة السرعة والمنخفضة الارتفاع.

