بيلوسي: مجلس النواب سيصوت ضد تحركات ترامب تجاه إيران

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن المجلس سيطرح وسيصوت هذا الأسبوع على قرار لصلاحيات الحرب يهدف للحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران. وأوضحت بيلوسي في بيان، أن "القرار يشبه القرار الذي قدمه السناتور تيم كين في مجلس الشيوخ".

وأضافت "سيعيد (القرار) التأكيد على مسؤوليات الكونجرس الإشرافية الراسخة منذ فترة طويلة". اقرأ أيضاً...ترامب: تغريداتي إخطار للكونجرس إذا ضربت إيران أهدافاً أميركية

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