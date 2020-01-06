ترامب: تغريداتي إخطار للكونجرس إذا ضربت إيران أهدافاً أميركية

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على انتقادات خصومه الديموقراطيين الغاضبين لأنهم لم يتم إبلاغهم مسبقاً بالضربة التي أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائلاً إنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونجرس الأميركي.

وقادت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بضربة شنتها طائرة من دون طيار ضد سليماني في بغداد، وهي عملية أبلغ ترامب الكونجرس رسمياً عنها يوم السبت بعد حوالي 48 ساعة من العملية.

وأعلن مشرعان ديموقراطيان الأحد أنهما سيقدمان مشروع قرار لمجلس النواب قالا إنه سيتيح تجنُّب إقدام ترامب على قيادة الولايات المتحدة بشكلٍ احاديّ إلى حرب ضد إيران.

لكنّ ترامب ردَّ على الدعوات التي وُجّهت إليه للحصول على موافقة الكونجرس في أي عمل عسكري في المستقبل، قائلاً إنّ تغريداته ستكون بمثابة إخطار مسبق في حال قرّر ضرب إيران.

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وفي إشارة منه إلى تغريداته، كتب ترامب "هذه المنشورات الإعلامية تكون بمثابة إخطار للكونجرس الأميركيّ بأنّه إذا ما أقدمت إيران على ضرب أيّ شخص أو هدف أميركيّ، فإنّ الولايات المتحدة في المقابل ستضرب بسرعةٍ وبقوّة كاملة، وربما بطريقةٍ غير متناسبة".

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ولم يتم إطلاع بيلوسي ولا كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مسبقاً بعملية استهداف سليماني، وقالت بيلوسي بغضب إن ذلك حصل "من دون استشارة الكونجرس".