كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حشود ضخمة في إيران لحضور جنازة سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشد عشرات الآلاف من الإيرانيين في شوارع طهران اليوم الإثنين لحضور جنازة قائد قوة القدس قاسم سليماني الذي قُتل في غارة جوية أمريكية الأسبوع الماضي وقالت ابنته إن وفاته ستجلب "يومًا مظلمًا" "بالنسبة للولايات المتحدة.

وأعلنت زينب سليماني في خطابها الذي أذاعه التلفزيون الحكومي "المجنون ترامب، لا تعتقد أن كل شيء قد انتهى مع استشهاد والدي"، وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة يوم الجمعة إلى مقتل اللواء الإيراني الأعلى.

ووعدت إيران بالانتقام من مقتل سليماني، وستوسع إيران نفوذها في جميع أنحاء المنطقة وبطل قومي بين العديد من الإيرانيين، حتى العديد من أولئك الذين لم يعتبروا أنفسهم مؤيدين لحكام رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.

وردًا على تحذيرات إيران، هدد ترامب بضرب 52 موقعًا إيرانيًا، بما في ذلك الأهداف الثقافية، إذا هاجمت طهران الأصول الأمريكية، مما زاد من حدة الأزمة التي زادت المخاوف من اندلاع حريق كبير في الشرق الأوسط.

ومرت نعوش الجنرال الإيراني وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس، اللذان قُتلاّ أيضًا في هجوم الجمعة على مطار بغداد، عبر رؤوس المشيعين المحتشدين في وسط طهران، وكثير منهم يرددون "الموت لأمريكا".

واقترب أحد الأهداف الإقليمية الرئيسية للجمهورية الإسلامية، وهو طرد القوات الأمريكية من العراق المجاورة، في خطوة يوم الأحد عندما أيد البرلمان العراقي توصية من رئيس الوزراء بإصدار أوامر لجميع القوات الأجنبية بالخروج.

وصرح رئيس الوزراء الانتقالي عادل عبد المهدي، الذي استقال في نوفمبر وسط احتجاجات مناهضة للحكومة "على الرغم من الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد نواجهها، إلا أنه من الأفضل للعراق من حيث المبدأ وعمليًا".

واتحد زعماء الشيعة المتنافسون في العراق، بمن فيهم الزعماء المعارضون للنفوذ الإيراني، منذ هجوم يوم الجمعة في الدعوة إلى طرد القوات الأمريكية.

وقال إسماعيل قاني، الرئيس الجديد لقوة القدس، وحدة الحرس الثوري المكلفة بالأنشطة في الخارج، إن إيران ستستمر في طريق سليماني،

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وأضاف: "التعويض الوحيد لنا هو إزالة أمريكا من المنطقة".

وقادت الصلاة في جنازة سليماني في طهران، والتي ستنتقل بعد ذلك إلى مدينة كرمان مسقط رأسه الجنوبية، والزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وكان ينظر إلى سليماني على نطاق واسع على أنه ثاني أقوى شخصية في إيران وراء خامنئي.

وحضر الجنازة عدد من حلفاء إيران في المنطقة، بمن فيهم إسماعيل هنية، وزعيم حركة حماس الفلسطينية الذي قال: "أعلن أن القتيل الشهيد سليماني هو شهيد القدس".

إضافة إلى التوترات، قالت إيران إنها تتراجع عن التزاماتها بموجب اتفاق نووي في عام 2015 مع ست قوى كبرى، وهو الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

ومنذ ذلك الحين فرضت واشنطن عقوبات صارمة على إيران، ووصفت سياستها بأنها "أقصى قدر من الضغط"، وقالت إنها تريد تخفيض صادرات النفط الإيرانية - المصدر الرئيسي لعائدات الحكومة - إلى الصفر.

وقال النقاد الديمقراطيون للرئيس الجمهوري إن ترامب كان متهورًا في التصريح بالإضراب، وأضاف البعض إن تعليقاته حول استهداف المواقع الثقافية ترقى إلى مستوى التهديدات بارتكاب جرائم حرب. وتساءل الكثيرون عن سبب قتل سليماني، الذي طالما اعتبرته السلطات الأمريكية تهديدًا.

كما هدد ترامب بفرض عقوبات على العراق وقال إنه إذا طُلب من القوات الأمريكية مغادرة البلاد، فسيتعين على الحكومة العراقية أن تدفع لواشنطن مقابل تكلفة قاعدة جوية "باهظة الثمن للغاية" هناك.

وقال إنه إذا طلب العراق من القوات الأمريكية المغادرة على أساس غير ودي، فسوف نفرض عليهم عقوبات كما لم يسبق لهم مثيل من قبل.

