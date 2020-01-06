كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقاد شديد اللهجة من مجلس النواب لـ"ترامب" لإعلانه ضرب إيران على "تويتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسابه العام على تويتر لإخطار الكونجرس بأن واشنطن ستضرب طهران، فيما وصفه "ترامب" على "تويتر" بأنه طريقة "غير متناسبة"، أن تهاجم إيران أي مواطن أمريكي أو تستهدف أي أصول أمريكية، عسكرية أو غير ذلك، كعمل انتقامي لقتل قاسم سليماني.

وانتقدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حيث انتقدت لغته وذكّرت الرئيس الأمريكي بأن الكونجرس الأمريكي هو الوحيد الذي يملك سلطة التصريح بأعمال الحرب.

ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد، مع تصعيد آخر بعد الهجمات التي شنتها الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق، واقتحام السفارة الأمريكية في العراق واغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد على يد ضربة جوية أمريكية.

أذن "ترامب" بالغارة الجوية - دون تنبيه الكونجرس - التي قتلت الشخصية العسكرية الإيرانية العليا قاسم سليماني، مبرر هذا العمل من خلال زعم مؤامرات الجنرال الإيراني لتخريب الأصول الأمريكية في الخارج.

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كان أمر "ترامب" غير متوقع وأثار بعمق المؤسسة السياسية الأمريكية، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

عبر معظم المشرعين الأمريكيين البارزين عن قلقهم البالغ من أن تحرك "ترامب" يهدد أمن البلاد؛ الداخلية والخارجية. أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نشرة أمنية منقحة، ومع ذلك، وعدت بعدم وجود تهديدات فعلية من إيران ضد المواطنين الأمريكيين.

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن إخطار "ترامب" بالهجوم الجوي الأخير أثار أسئلة جدية، في المقام الأول لأنها مصنفة. انتقدت "بيلوسي"، "ترامب" وإدارته بسبب "الاشتباك العسكري الاستفزازي والتصعيدي وغير المتناسب".

وحذرت "بيلوسي" من أن اغتيال "سليماني" سيؤدي إلى اندلاع أعمال عنف في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. وحث رئيس مجلس النواب الإدارة على أن تشرح للمشرعين سبب زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بسرعة.