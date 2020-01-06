كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مخابرات القذافي يحذر من التدخل التركي ويكشف مفاجأة بشأن السراج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس جهاز الأمن الخارجي بالمخابرات الليبية في النظام السابق أبو زيد دوردة، تفاصيل مثيرة عن والد رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وقال أبو زيد دوردة، اليوم الإثنين، في كلمة تلفزيونية على قناة "ليبيا روحها الوطن"، إن والد فايز السراج أصله تركي ولقبه (أغا) وليس السراج، ولكن فايز السراج لا يستخدم هذا اللقب في ليبيا".

وأضاف: "السراج بينفذ ما يكلفه به رئيس حزب الإخوان بتركيا رجب طيب أردوغان"، مشيرًا إلى أن تركيا أصبحت ملجأ لجميع الإخوان الفارين من كل مكان.

وتابع أبو زيد دوردة: "نحن لا نعادي تركيا ولا الشعب التركي ومشكلتنا مع أردوغان وحزبه وليس مع الشعب".

وأكد أنه "كانت هناك اجتماعات استخباراتية لتنظيم ما سمي بالربيع العربي بحضور تركيا".

ولفت دوردة، إلى أن ما "أعلن عنه السراج من شراء معدات عسكرية من أنقرة هي مجرد غطاء لتحويل الأموال إلى تركيا"، مشيرا إلى أن "ما يجري الآن في ليبيا ليس صراعا داخليا على السلطة أو المال".

Advertisements

وكان دوردة، قد طالب جميع الليبيين بضرورة الاصطفاف لمواجهة "الخطر التركي واجتثاث ما يوجد منه في ليبيا"، معتبرا أنه من غير المعقول أن تكون هناك منصات إعلامية بتمويل قطري وتركي بأسماء ليبية، قائلا: "هل يعقل أن تكون ليبيا لكل الأحرار وتديرها وتنفق عليها قطر".

ووجه دوردة رسالة إلى جميع الليبيين قال فيها "إلى كل ليبي وطني وأقول ناصحا انصروا جيشكم في مواجهة المتكالبين على ليبيا"، مضيفا "الوطن لا تعيده الأوهام والتمني ولكن الجهاد.. انصروا جيشكم ينصركم الله".

وأوضح أن "قيادة الإخوان المسلمين من مصراتة ومن أصول مصراتية"، مؤكدا أن "أشطر من الإخوان المسلمين في الكذب لم يخلق الله بعد".

وطالب البرلمان الليبي، بطرد سفراء تركيا وقطر من ليبيا، مستطردا، "أدعو البرلمان الشرعي إلى اعتماد علم مؤقت للدولة لونه أبيض ويتوسطه عمر المختار إلى أن يتفق الليبيون على دستور وعلم يجمعهم".

وختم دوردة "لا تنتظروا الفارس الأبيض لتحرير ليبيا، ولكن يجب على كل ليبي أن يكون هو ذلك الفارس"، معتبرا أن "من لا يريد خليفة حفتر هو العميل والإرهابي وطالب السلطة"، نقلًا عن روسيا اليوم.