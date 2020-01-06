كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنة سليماني: عائلات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط "تنتظر الآن موت أطفالها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هددت زينب سليماني مباشرة بشن هجوم على الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط أثناء التحدث إلى حشد من مئات الآلاف في طهران امتد إلى أقصى حد يمكن أن تراه العين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقالت وسط هتافات: "ستقضي عائلات الجنود الأمريكيين في الشرق الأوسط أيامهم في انتظار موت أطفالهم".

وقد شهد الهجوم الذي أودى بحياة القائد الايراني قاسم سليماني بالفعل تعهدات بالانتقام، حيث تخلت طهران عن الحدود المتبقية من اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية ردًا على القتل. بشكل منفصل، دعا البرلمان العراقي إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية.

قد تقرب التطورات الثلاثة إيران من بناء قنبلة ذرية، وتشن هجومًا على أمريكا، وتمكن تنظيم الدولة الإسلامية من العودة إلى العراق، مما يجعل الشرق الأوسط مكانًا أكثر خطورة وغير مستقر.

إضافة إلى التوترات، هدد الرئيس دونالد ترامب بمطالبة العراق بمليارات الدولارات كتعويضات، أو فرض "عقوبات لم يسبق لها مثيل من قبل" إذا استمر ذلك مع طرد القوات الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، وجه اللواء اسماعيل غاني تهديده في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي الذي تم بثه يوم الإثنين. وقال "لقد وعد الله تعالى بالانتقام، والله هو المنتقم. بالتأكيد سيتم اتخاذ إجراءات".

يتولي غاني الآن منصب قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري، وهي ذراع بعثة المنظمة شبه العسكرية المسؤولة أمام خامنئي فقط. بصفته نائب سليماني منذ فترة طويلة، تمت معاقبة غاني من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2012 بسبب عمله في تمويل عملياتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عملها مع الوكلاء في العراق ولبنان واليمن.

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من المحتمل أن يشارك هؤلاء الوكلاء في أي عملية تستهدف المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في العالم.

بالفعل، حذرت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية الأمريكيين من "الخطر المتزايد لهجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار". وفي لبنان، قال زعيم جماعة حزب الله المدعومة من إيران إن مقتل سليماني جعل القواعد العسكرية والسفن الحربية وأعضاء الخدمة في جميع أنحاء المنطقة عرضة للهجمات. كما اشار قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني أن مدينة حيفا الإسرائيلية وغيرها يمكن أن تكون هدفا إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

وقال غاني "نعد بمواصلة طريق الشهيد سليماني بحزم كما كان من قبل بعون الله، وفي مقابل استشهاده سنمحو أمريكا من المنطقة".

فيما يتعلق بالصفقة النووية، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي الأحد بيانًا صادرًا عن إدارة الرئيس حسن روحاني يقول إن البلاد لن تراعى قيود الاتفاق النووي على تخصيب الوقود، وحجم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وأنشطة البحث والتطوير.

وقال مذيع التلفزيون الحكومي "جمهورية إيران الإسلامية لم تعد تواجه أي قيود في العمليات".

ومن جانب اخر، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إيران على وجه التحديد ب "سحب جميع التدابير" بما لا يتماشى مع اتفاق عام 2015 الذي كان يهدف إلى منع طهران من متابعة برنامجها للأسلحة النووية.

فقد أدى مقتل سليماني إلى تصعيد الأزمة بين طهران وواشنطن بعد أشهر من الهجمات المتكررة والتهديدات التي وضعت الشرق الأوسط الكبير على حافة الهاوية. وعدت إيران "بالانتقام القاسي" للهجوم الأمريكي، بينما تعهد ترامب على تويتر بأن الولايات المتحدة ستضرب 52 هدفًا ايرانيًا.