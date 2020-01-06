كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" يكرر تهديده بضرب المواقع الثقافية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضاعف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تهديداته بضرب المواقع الثقافية الإيرانية إذا هاجمت طهران الولايات المتحدة، حيث يشير منتقدو الخطة إلى أن مثل هذه الضربات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب.

وقال ترامب ، وفقا لتقرير تجمع ، ونقلت عنه شبكة سي إن إن: "يُسمح لهم بقتل شعبنا، ويُسمح لهم بتعذيب وتشويه شعبنا، ويُسمح لهم باستخدام القنابل التي تزرع على جوانب الطرق وتفجير شعبنا، ولا يُسمح لنا بلمس مواقعهم الثقافية؟ هذه الطريقة لن تجدي"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال "ترامب"، يوم السبت، إن الولايات المتحدة حددت 52 هدفًا، بما في ذلك الأهداف المهمة للثقافة الإيرانية، والتي ستضرب إذا هاجمت إيران الأفراد أو الأصول الأمريكية.

أثار البيان انتقادات لأن استهداف المواقع الثقافية يعد جريمة حرب وفقًا لاتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية المواقع الثقافية. كما أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا في عام 2017 والذي وصف التدمير المتعمد لمواقع التراث الثقافي بأنه جريمة حرب. وقد دعمت الولايات المتحدة الوثيقة.

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، يوم الأحد، إن تهديدات "ترامب" كانت بمثابة اعتراف بأن الولايات المتحدة مستعدة لارتكاب جرائم حرب.

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واجهت القواعد العسكرية الأمريكية في العراق هجمات متعددة خلال الشهرين الماضيين. في أواخر ديسمبر، قتلت الولايات المتحدة العشرات من أعضاء كتائب حزب الله المدعومة من إيران رداً على مقتل أمريكي في قاعدة عسكرية أمريكية في كركوك. أثارت التطورات احتجاجات شيعية وحصارًا للسفارة الأمريكية في بغداد.

يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة غارة جوية بالقرب من مطار بغداد، مما أسفر عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع لقوات الحرس الثوري الإيراني، وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس.

وقالت الولايات المتحدة، إن الضربة مطلوبة لتجنب هجوم وشيك على واشنطن.

ومع ذلك، لم يقدم دليل على المؤامرة المزعومة.

وقال "ترامب" للصحفيين على متن طائرة إير فورس وان يوم الاحد، إن البيت الأبيض "قد يناقش" الإفراج عن معلومات المخابرات بشأن خطة سليماني المزعومة لمهاجمة الولايات المتحدة. وفقا لشبكة CNBC.