كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تهديد قوي من الحرس الثوري الإيراني إلى ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري علي حاجي زادة، إن الثأر لقائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي اغتالته قوة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي في العراق هو إزالة وجود أمريكا في المنطقة.

أكد زادة، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الإثنين، أن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يكون كافيا للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم.

وأضاف زادة: "الرد على مقتل سليماني ليس بإطلاق صواريخ أو إسقاط طائرات مسيرة، ولن نرضى حتى بمقتل ترامب مقابل سليماني، لأن مقتله لن يكون كافيا للانتقام لقاسم سليماني".

وأعنلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، صباح الجمعة، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية" في أنحاء الشرق الأوسط، وخاصة في العراق وسوريا؛ وصنف من قبلها كـ"داعم للإرهاب".