أبو شحادة يعقد جلسة عمل في مجلس أبو غوش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، رئيس المجلس المحلي في قرية أبو غوش، سليم جبر، ورؤساء الأقسام في جلسة عمل لترتيب ومأسسة العلاقة بين القائمة المشتركة ومجلس القرية ومتابعة القضايا العينية والاطلاع على القضايا الحارقة للقرية، أمس الأحد.

وجاءت هذه الزيارة في إطار سلسلة من الجلسات التي بادر إليها أبو شحادة مع أعضاء البلديات ورؤساء المجالس في منطقة المركز من أجل تنسيق وتطوير التعاون على المستويين البلدي والبرلماني، إذ التقى أبو شحادة في الأسابيع الأخيرة بأعضاء المجلس البلدي يافا تل أبيب، الرملة، واللد.

وقال أبو شحادة: "شكرًا لرئيس المجلس المحلي وكل الأخوة المشاركين على الاستضافة والأجواء الإيجابية والمهنية. نأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة لتعاون كبير في المستقبل يخدم أهالينا في قرية أبو غوش".