طهران: مئات الآلاف يشيعون سليماني وخامنئي يؤم بصلاة الميت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك مئات آلاف الإيرانيين اليوم، الإثنين، في مراسم تشييع جثمان قائد "فيلق القدس"، قاسم سليماني، وآخرين قتلوا معه في الغارة الأميركية في بغداد، يوم الجمعة الماضي، فيما أجهش المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، باكيا فيما كان يؤم بصلاة على الميت في جامعة طهران.

وكان إلى جانب خامنئي الرئيس حسن روحاني، ورئيس مجلس الشورى، علي لاريجاني، وقائد الحرس الثوري، الجنرال حسين سلامي، ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي. وستجري مراسم دفن سليماني في مسقط رأسه غدا.

غص وسط إيران، صباح اليوم، بالحشود المشاركة في تكريم سليماني. واحتشد المشيعون حاملين صور سليماني، بالقرب من جامعة طهران.

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ويلوح الحشد المتراص المحيط بالجامعة والممتد على مسافة كيلومترات على طول جادتي "انقلاب" (ثورة بالفارسية) وأزادي (حرية) بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية.

وبين الحين والآخر ترتفع هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". ويحمل رجل لافتة كتب عليها بالانجليزية "ثأر فظيع"، فيما تدعو لافتات أخرى بالانجليزية أيضا إلى الانتقام لمقتل الجنرال سليماني.

وينقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه "قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة".