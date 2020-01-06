مانشستر يونايتد قد يفقد أحد نجومه بموقعة السيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، قوله إن "نجم الفريق قد يغيب عن ذهاب قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية ضد مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، بعد إصابته في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي، مطلع الأسبوع".

وتعرض المدافع هاري ماغواير، الذي ضمه يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني (104.67 مليون دولار) قبل بداية الموسم، لكدمة في قدمه خلال تعادل يونايتد بدون أهداف مع مستضيفه وولفرهامبتون، السبت، لكنه أكمل اللقاء إلى نهايته.

وأبلغ سولسكاير محطة بي.تي سبورت التليفزيونية، بأنه غير واثق من إمكانية مشاركة ماجواير في المواجهة التي تقام باستاد أولد ترافورد.

Advertisements

وقال "كنا على مشارف استبداله بين الشوطين، لكنه قاتل من أجل مواصلة اللعب، لم نكن واثقين عما إذا كان يجب أن يستمر في الملعب، لكنه كان مصمما أنه على ما يرام".

وقد يزيد غياب مجاواير من متاعب سولسكاير إذ يغيب أيضا قلبا الدفاع إيريك بايلي وماركوس روخو بالإضافة لغياب ثنائي الوسط بول بوغبا وسكوت مكتوميناي.

ويأمل سولسكاير أن يستعيد أنطوني مارسيال وجيسي لينغارد أمام سيتي بعد غيابهما عن مباراة وولفرهامبتون بسبب المرض.