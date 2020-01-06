إجراءات عسكرية مشددة ومواصلة الاعتقالات بالضفة والقدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عسكرية مشددة ونصب حواجز عسكرية على الطرقات في شمالي الضفة الغربية، فيما واصلت قواته شن حملات دهم وتفتيش بالضفة والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الشبان بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين.

في محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين بينهم 3 فتية من بلدة بيت فجار.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت: راضي صلاح طقاطقة، وعامر خالد طقاطقة، ومجاهد يوسف طقاطقة، ومحمود أحمد طقاطقة، وماجد صلاح طقاطقة، ومحمد خالد ثوابتة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال شاكر رضوان، وياسين عماد شبيطة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما بلدة عزون وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب الجامعي نضال غنايم، من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، والشاب محمود عباس من مخيم الأمعري، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في الحي خلال عملية الاقتحام.

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وفي محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة العيسوية.

وأفاد نادي الأسير في البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود، وصالح أبو عصب، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

كما داهمت قوات الاحتلال، منزل المواطن حافظ العجلوني في بلدة العيزرية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

إلى ذلك، أغلقت قوات الاحتلال، مدخلي مدينة سلفيت الغربي والشرقي، وبلدتي كفل حارس ودير استيا غرب سلفيت، ومدخل بلدة جماعين جنوب نابلس.

وأفاد مواطنون، بأن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط تلك البلدات والقرى ونشر العديد من الحواجز ودقق في هويات المارة، ما أعاق حركة المواطنين في المنطقة.