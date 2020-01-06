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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب من مأرب برصاص مسلحين مجهولين في عدن والان مع التفاصيل
الإثنين 6 يناير 2020
قُتل، امس الأحد، شاب ينتمي لمحافظة مأرب برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وذكرت مصادر محلية أن الشاب "حسن عبدالرحمن عطية" قتل بنيران مسلحين داهموا منزلا يسكن فيه الشاب وسط حي الدرين بمديرية الشيخ عثمان.
وأضافت المصادر أن المسلحين قاموا بتفتيش المنزل قبل أن تصلهم أوامر بالانسحاب.
ولم تتضح بعد دوافع الحادثة التي أودت بحياة الشاب حسن، الذي يدرس في كلية الحقوق بجامعة عدن.
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