شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

الإثنين 6 يناير 2020 قصف القوات السعودية، اليوم الإثنين، كانون الثاني 06، 2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

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