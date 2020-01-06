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مصر.. طلاب المعهد العالي للفنادق يهدون مستنسخ "قباطي" لوزير السياحة اليمني

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 6 يناير 2020

أهدى طلاب المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، مستنسخًا آثريًا من نسيج القباطي، لوزير السياحة اليمني، ورئيس مجلس الترويج السياحي الدكتور محمد عبد المجيد القباطي.

 

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير، لمتحف النسيج للتعرف على فن "القباطي" من خلال معرض مؤقت أطلقه المتحف لمنتجات الطلاب من نسيج القباطي بالتعاون مع المتحف.

 

 

 

وكشف الطالب عبدالعزيز مدحت، صانع القطعة، أنها مستنسخة من قطعة أصلية وهي قطعة من نسيج الصوف عليها بقية رسم آدمي وبقية رسم حيوان من العصر الأموي (القرن 2ھ/8م).

 

 

 

وكشف الوزير عن سر زيارته للمتحف حيث قال إنه طالع خبرًا بالصحف عن معرضًا في المتحف تحت عنوان "القباطي" وعلم من تفاصيل الخبر أنه معرضًا للنسيج، فأراد أن يعرف سر التسمية عائلته، حيث كشفت له الزيارة أن القباطي هو نوع من النسيج المصري يعود عمره لآلاف الأعوام.

 

 

 

وكان متحف النسيج المصري في شارع المعز قد استقبل وزير السياحة اليمني صباح اليوم حيث اصطحبه الدكتور أشرف أبواليزيد مدير عام المتحف بجولة بين أقسامه ثم بجولة في المعرض الفني المؤقت بعنوان "القباطي" والذي يأتي بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار، في إطار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ويضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد.

 

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